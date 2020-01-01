Deniz Türüç: Devre kötü zamanda geldi

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de son haftaların formda ismi Deniz Türüç, Çaykur Rizespor maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çok şık bir frikik golü atarak zorlu deplasmanda 3 puana katkı veren Deniz, “Her şeyin başı çalışmak, çalışmakla oluyor. İyi olacağım dediğimde de sizlere kendimi zorladığımı söylemiştim, alışacağım demiştim. Alışınca her şey daha rahat oluyor. Çalışarak, kendine güvenerek daha çok istediğini ortaya koyuyorsun.

Özgüvensiz biraz zor oluyor. Güven çok önemli. Hocamız da şunu gösterdi; iyi olanı oynatıyor, kendisinden Allah razı olsun.

Bunu bir daha söylüyorum, önemli olan burada ben değil, takımım. Takım iyi oldukça ben ya da herhangi bir arkadaşımız da iyi olur” dedi.

‘Çok önemli’

Çaykur Rizespor önünde kritik bir 3 puan aldıklarının altını çizen yıldız oyuncu, “Tabii yendiğimiz için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık.

Kupa maçıyla beraber 3’te 3 oldu. Devre çok kötü zamanda geldi. Ben hep söylüyorum, takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Gustavo olsun, Emre abi olsun, yetenekli ve genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların iyi bir karışımı var. Takım iyi oldukça biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki gol atınca mutlu oluyorsun seviniyorsun ama bundan daha önemlisi olan takım. Mesela keşke Sivas’ta gol atmasaydım ama takım kazansaydı. Son 2-3 maçtır hatta kupa maçlarını da katarsak, gol ve asistlerle oynuyorum. Bu da tabii güven verici, mutlu edici” ifadelerini kullandı.

'Jailson'un golü daha iyi'

Jailson’un galibiyeti getiren enfes golünü de değerlendiren Deniz Türüç, “Jailson’un golü maçı kazandırdı. Jailson’un attığı gol inanılmazdı, çok güzel bir goldü. Benim attığım golden daha önemli bir goldü, atmasa galip gelemeyecektik. Jailson’un golü daha iyi” diye konuştu.

'Pozitif olduğumu söyledim'

Yedek kalsa bile küsmeden yola devam ettiğini ve hep mücadele verdiğini anımsatan Deniz Türüç, takımına saygı duyduğunu belirtti. Milli futbolcu, “Pozitif bir insan olduğumu söylemiştim değil mi? Surat assan, kavga etsen hocayla eline ne geçecek ki? Öyle yapacağına idmanlarda kavga etmen gerekiyor, zorlaman gerekiyor. Yenildiğinde kavga etmen lazım. Saha içinde her zaman takım arkadaşlarıma kim olursa olsun dürüst olmaya çalışıyorum, iyi insan olmaya çalışıyorum. Yeteneğimle beraber takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen bir gol olur, bazen bir asist olur, bazen önemli bir top çıkararak olur, çok koşarak olur” yorumunu yaptı.