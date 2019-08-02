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02.08.2019 - 07:51| FANATİK

Son dakika transfer haberleri! Deniz Türüç Galatasaray'a 'Hayır' dedi, adım adım Fenerbahçe'ye!

Galatasaray, Deniz Türüç için Kayseri ile anlaştı. Ancak yıldız oyuncu, Aslan’ın 1.2 milyon Euro’luk maaş önerisine hayır dedi. Comolli, 6-1’lik Bayern yenilgisi sonrası harekete geçti. Fransız sportif direktör, milli oyuncunun temsilcisi Buğra Coşkun ile görüşme gerçekleştirdi. Taraflar 1.6 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştı. Mutlu son artık çok yakın.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Vedat Muriç’in ardından Deniz Türüç için de karşı karşıya gelmişti. Kayserispor, Cim Bom’la anlaştı. Deniz, Aslan’la masaya oturdu. Ancak Galatasaray Yönetimi, 1.8 milyon Euro talep eden milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro maaş teklif etti. Deniz, “Ben o parayı Kayserispor’dan da kazanıyorum” deyip görüşmeden çekildi. Bunun üzerine Galatasaray, Emre Mor’u kiraladı.

Yanal, çok istedi

Bu süreçte Sarı-Lacivertliler ise beklemeye çekildi. Ancak Audi Cup’ta 6-1’lik Bayern hezimeti yaşanınca, Fenerbahçe yeniden harekete geçti. Ersun Yanal’ın çok istediği Deniz Türüç’ün menaceri Buğra Coşkun, Damien Comolli ile masaya oturdu. Comolli, Coşkun ile yaptığı görüşmede 1.6 milyon Euro’dan yukarı çıkmayacaklarını belirtti. Taraflar bu rakam üzerinden anlaştı.

Aynı teklif gidecek

Münih’teki görüşmenin ardından Deniz Türüç, rotasını Fenerbahçe’ye çevirmiş oldu. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın 3 milyon Euro artı bir oyuncu teklifini kabul eden Kayserispor’a aynı öneriyi yaparak bu transferi resmen bitirecek.

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Erol Bedir: Zorluk çıkarmayız

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferiyle ilgili olarak Radyospor’da Özgür Sancar’a konuştu. Bedir, “Biz Deniz’e, kamptan sonra Kayseri’de başlayacak çalışmalara kadar bir kulüple anlaşmasını söyledik. Aksi takdirde bizde kalıp lige konsantre olacak. Menacerlerin Fenerbahçe ile görüştüğünü duyduk. Biz zaten öncesinde Ali Koç’la ve Deniz’le ilgilenen diğer kulüplerle görüşmüştük. Takım şu anda izinli. İzin bitinceye kadar Deniz, Fenerbahçe ile anlaşırsa, biz zorluk çıkarmayız” dedi.

Son dakika transfer haberleri Deniz Türüç Galatasaraya Hayır dedi, adım adım Fenerbahçeye

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