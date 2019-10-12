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12.10.2019 - 01:11 | | DHA

Deniz Türüç: "Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz"

A Milli futbolcu Deniz Türüç, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puandı. Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz henüz varmadık. Ancak Allah'ın izniyle hep beraber hedefimize ulaşacağız" dedi.

Deniz Türüç: "Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz"

A Milli Takımı'nın oyuncusu Deniz Türüç, 1-0'lık Arnavutluk galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futboldan daha önemli şeylerin olduğunu vurgulayan Türüç, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizim için futboldan daha önemli şeyler var. Futbolla da onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Futbola gelirsek, son dakikada gol geldi. Bazı maçlarda istediğin performansı ortaya koyamasan bile 3 puan çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puandı. Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz henüz varmadık. Ancak Allah'ın izniyle hep beraber hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

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