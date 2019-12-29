Deniz Türüç: "Tam hava yakaladık, devre oldu"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de frikikten bir gol atan Deniz Türüç maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Kendi aramızda toplantılar yaptık "

"Zor bir maç oldu, Rize her zaman zordur. Sivas maçından sonra ne kadar üzüldüğümüzü herkes biliyor. Kendi aramızda toplantılar yaptık ve kupa maçı dahil 3 maçı kazanmalıydık. Taraftarımız bunu hak ediyor. Golü attım, takıma katkı yaptıysam ne mutlu bana."

"Tam hava yakaladık, devre oldu"

"Kornerden kötü bir gol yedik. İkinci yarı yine iyiydik. Biraz dikkatli olsaydık 3, 4, 5 olabilirdi. Yarışta devam ediyoruz. Aslında ara kötü bir zamanda geldi, tam hava yakaladık, devre oldu. Bizi destekleyen herkese teşekkürler, ikinci yarı böyle devam etmeliyiz."

Tolga Ciğerci ise maç sonu "Zorlu bir deplasmanda, zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Kazanmak için geldik ve başardık. Nerede oynadığım önemli değil, hoca nerede görev verirse oynarım." ifadelerini kullandı.