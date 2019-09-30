Deniz Türüç’e kaptan ayarı

Deniz Türüç Galatasaray karşısında ikinci yarının başında oyuna girmişti. Ancak Ersun Yanal, 90+2. dakikada sakatlığı olmayan öğrencisini kenara aldı.

Milli oyuncu bu karara hem şaşırdı hem de üzüldü. Değişikliğin sebebinin ise Emre Belözoğlu’nun uyarısı olduğu öne sürüldü.

Emre, 75. dakikada Deniz’in kaptırdığı topta Galatasaray’ın atağını kesmek için faul yapıp sarı kart görmüş ve arkadaşını sert bir şekilde uyarmıştı. 26 yaşındaki oyuncu top kayıplarına devam edince oyundan çıkartıldı.