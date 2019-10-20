20.10.2019 - 08:00 |
Denizli’de karşılama
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Max Kruse kadroda yer almazken, kaburgasında ağrıları olan Emre Belözoğlu kafileye dahil edildi.
İstanbul’daki son çalışmasını dün sabah saatlerinde gerçekleştiren Fenerbahçe, akşam saatlerinde özel uçakla Denizli’ye vardı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal liderliğinde son çalışmasını yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başladı. Sakatlığı bulunan Max Kruse kadroda yer almazken, kaburgasında ağrıları olan Emre Belözoğlu kafileye dahil edildi.