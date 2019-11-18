18.11.2019 - 14:23 | | DENİZLİ (AA)
Denizlispor 3 oyuncusundan yoksun çalıştı
Ganalı orta saha oyuncusu Sackey sakatlığı nedeniyle çalışmalara katılmadı. Gambiyalı orta saha Barrow ile Malili forvet Sacko milli takımlarında görev aldığı için idmanda yer almadı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı.
Takımın Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey sakatlığı nedeniyle çalışmalara katılmadı. Gambiyalı orta saha Modou Barrow ile Malili forvet Hadi Sacko milli takımlarında görev aldığı için idmanda yer almadı.
Geçen hafta günde çift çalışma yapan yeşil-siyahlılar, hazırlıklarını bu hafta günde tek idmanla sürdürecek.