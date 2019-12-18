Denizlispor, Altınordu'ya hazır

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son idmana sadece Altınordu maçının kadrosunda yer alan oyuncular katılırken, diğer futbolculara izin verildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından top kapma çalışması yapıldı.

Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Zakarya Bergdich'in durumunun, çekilecek MR sonrası belli olacağı ifade edildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.