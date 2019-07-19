Denizlispor, Claro ile anlaşamadı

Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Lucas Claro ile görüşen yeşil siyahlı ekip transfer ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada Claro ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Denizlispor'un Claro açıklaması:

Kulübümüzün transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen Lucas Claro ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli’ye davet edilmiş ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır