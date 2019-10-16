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16.10.2019 - 11:25 | | İHA

Denizlispor - Fenerbahçe biletleri bugün satışa çıkıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor- Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Denizlispor - Fenerbahçe biletleri bugün satışa çıkıyor

Yukatel Denizlispor'da 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 15.00’de satışa çıkarılacak. Denizlispor ve Fenerbahçe Pazar günü oynanacak olan maç için çalışmalarını sürdürüyor.
Denizlispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP: 400 TL
Loca Önü: 400 TL
D Üst, B Üst: 350 TL
E Alt, E Üst: 250 TL
A Alt, A Üst: 250 TL
Maraton: 200 TL
Aile Tribünü: 200 TL
Kale Arkası: 100 TL
Misafir: 100 TL

    Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ekim 2019
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