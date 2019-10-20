Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli kulübün ne yapıp ne edip süt sıralardan kopmaması için mücadeleden galip ayrılması gerekiyor. 11 puanı bulunan Fenerbahçe 3 puan aldığı takdirde 3. sıraya yerleşcek. Öte yandan Denizlispor ise kendi seyirci avantajını kullanarak güçlü rakibini sahadan eli boş göndermenin peşinde...

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Denizlispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetirken mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE DENİZLİSPOR 39. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.