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26.07.2019 - 21:52| AFYONKARAHİSAR (AA)

Denizlispor hazırlık sınavında Eskişehirspor'u devirdi: 2-1

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Denizlispor hazırlık sınavında Eskişehirspor'u devirdi: 2-1

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Tolgahan, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Keremcan Akyüz, İsmail Aissati, Burak Altıparmak, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Rodallega ilk 11'i ile başladı.

Eskişehirspor ise Melih Ağa, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berkay Dabanlı, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Kamal İssah, Furkan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Jesse Sekidika, İbrahim Halil Öner ilk 11'i ile sahaya çıktı.

10. dakikada Eskişehirspor, Jesse Sekidika attığı gol ile Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti. Yeşil-siyahlı ekip, 17. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

Rodallega, 45. dakikada orta sahadan yaptığı vuruşla Yukatel Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da aradığı golü bulamayınca Yukatel Denizlispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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