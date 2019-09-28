Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1

Süper Lig'in 6. haftasında 2. gün maçları bugün başladı. Yıllar sonra Süper Lig'e geri dönen Yukatel Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Konuk ekip 67. dakikada Hajradinovic'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 galip tamamladı ve puanını 7'ye çıkardı.

Denizlispor ise bu mağlubiyetle beraber 8 puanda kaldı.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma mücadelenin kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada ceza alanı dışından yapılan ortada topu düzeltip önüne alan Rodallega’nın şutu yandan az farkla auta gitti.

18. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde yaşanan karambolde Hajradinovic, kayarak yaptığı vuruşla topu direğin yanından ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, öncesinde Sacko’ya faul yapıldığını gerekçe göstererek golü iptal etti.

27. dakikada Murawski’nin uzun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Rodallega’nın aşırtma vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.

45. dakikada Sacko'nun ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı ortaya Rodallega'nın vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski'nin uzaktan çektiği şutu kaleci Fatih kornere çeldi. Aissati'nin sol köşeden yaptığı korner atışında topu savunma uzaklaştırdı.

67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Khalili, meşin yuvarlağı boş durumdaki Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in kaleye isabetli şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

75. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Özgür Çek'in vuruşunda top yandan auta gitti.

80. dakikada Lopes'in sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Estupinan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya xx, İsaac Sackey xx, Murawski xx, Sacko xx, İsmail Aissati xx, Barrow xx, Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Veysel Sarı xx, Youssef xx, Aytaç Kara xx, Hafez xx, Pavelka xx, Khalili xx, Thiam xx, Hajradinovic xx, İlhan xx, Mustafa xx

Yedekler: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Heintez, Olivier, Çağtay Kurukalıp, Fernandes, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

İTALYA'DA MERİH RÜZGARI