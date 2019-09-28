Denizlispor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftası 2. gün maçları bugün başlıyor. Yıllar sonra Süper Lig'e geri dönen Yukatel Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Saat 15:00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

DENİZLİSPOR-KASIMPAŞA: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

19. dakikada Kasımpaşa'nın Ben Youssef ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada Kasımpaşalı İlhan Depe'nin çektiği şut direkten döndü. Bu pozisyonun ardından ev sahibi Denizlispor da Rodallega ile gole çok yaklaştı. Kolombiyalı golcü karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fatih'i geçemedi.

35. dakikada Rodallega yüzde 100'lük bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

İLK 11'LER:

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissati, Murawski, Sacko, Barrow, Rodallega

KASIMPAŞA: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Mustafa Pektemek, Thiam

İTALYA'DA MERİH RÜZGARI