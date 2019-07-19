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19.07.2019 - 13:47| DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor, Luccas Claro ile anlaştı

Transferde son olarak Leeds United'tan forvet Sacko ile sözleşme imzalayıp Aissati'yle nikah tazeleyen Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'nin stoperi Luccas Claro ile de anlaşmaya vardı.

Denizlispor, Luccas Claro ile anlaştı

 

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcunun bonservisinin elinde olduğu ve en kısa sürede Ege ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon Başkent ekibinde 32 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti.

Diğer taraftan, Afyonkarahisar'daki hazırlık kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Altay'ı 3-1 yenerek olumlu sinyaller veren Denizlispor, teknik heyet ve yönetimden geçer not aldı.

Teknik direktör Yücel İldiz mevcut kadrodaki oyuncuları büyük çoğunluğuna görev verirken, eski futbolcusu Kappel'in golüyle 1-0 geriye düşen Denizlispor yeni transferi Rodallega, Burak Çalık ve Burak Altıparmak'ın golleriyle galip geldi.

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