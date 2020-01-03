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03.01.2020 - 15:45 |

Denizlispor, Muhammet Özkal’la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Muhammet Özkal’la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor’da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Özkal, Denizlispor'a transfer oldu. Özkal, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç’ın da katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Denizlispor, Muhammet Özkal’la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

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