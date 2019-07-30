Denizlispor, Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdichâ€™i transfer etti

SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, KolombiyalÄ± oyuncu Oscar Eduardo Estupinan ve Fas asÄ±llÄ± FransÄ±z oyuncu Zakarya Bergdich ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yukatel Denizlisporâ€™un bir gÃ¼nde 2 transfere imza attÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, dÃ¼n akÅŸam da kulÃ¼bÃ¼n Bakary Sako transferini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Yukatel Denizlisporâ€™un bugÃ¼n Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± dile getirilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Yukatel Denizlispor, 29 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 2 transfer daha gerÃ§ekleÅŸtirdi. YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼p, 23 yaÅŸÄ±ndaki KolombiyalÄ± oyuncu Oscar Eduardo Estupinan'Ä± Vitoria Sport Clube'den 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±. KolombiyalÄ± santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil'de oynadÄ±.

Â Yukatel Denizlispor, Fas asÄ±llÄ± FransÄ±z oyuncu Zakarya Bergdich ile de 1 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Sol bek Bergdich, son olarak Belenenses'te forma giydi."

Â Futbolcularla imza tÃ¶renine kulÃ¼p baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Kaan ÅžanlÄ±kan ve Sportif DirektÃ¶r Burak Ã–zsaraÃ§'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, futbolcularÄ±n imza sonrasÄ±nda Denizli AtatÃ¼rk Stadyumu'na geÃ§erek KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin ile bir araya geldiÄŸi kaydedildi.