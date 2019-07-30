30.07.2019 - 15:17| Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Denizlispor, Radoslaw Murawski'yi transfer etti
Transferin hızlı takımı Ege temsilcisi, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor bir transfere daha imza attı.
Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı. Geçen sezon İtalya'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen Murawski ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yapıldı. Radoslaw Murawski, imza töreni sonrası Atatürk Stadı'nı ve Haluk Ulusoy Tesisleri'ni gezdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadrolarını Murawski ile güçlendirdiklerini belirterek, ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi