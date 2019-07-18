Denizlispor Roco’ya talip



Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk’ü bir yıllığına kiraladıktan sonra bir başka Beşiktaşlı oyuncu Enzo Roco’ya kanca attı. Ege ekibinin, siyah-beyazlı takımda fazla şans bulamayan 26 yaşındaki Şilili futbolcu için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Enzo Roco’nun stoper listelerindeki isimlerden biri olduğunu aktardı. Beşiktaş’la 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Roco geride kalan sezon 10 resmi maça çıkarken, 1 gole imza atmıştı.