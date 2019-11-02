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02.11.2019 - 12:21 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor seri yakalamak istiyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenip hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda İçel İdman Yurdu'nu 4-1'le geçen Yukatel Denizlispor, yarın evinde Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Denizlispor seri yakalamak istiyor

Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı stoper Sapunaru ile sakatlığı süren golcü Rodallega forma geyemeyecek. Maçın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı B-D üst 60, kapalı A-E alt ve üst. maraton 40, kale arkası ve misafir tribün ise 20 TL olarak belirlendi. 

Ligde 6 maçlık hasretinden sonra geçen hafta galibiyetle tanışan Horoz'da Teknik Direktör Mehmet Özdelik Gençlerbirliği ve İçel İdman Yurdu galibiyetleriyle moral bulduklarını belirterek Sivasspor maçını da kazanacaklarını dile getirdi. Mehmet Özdilek, "Takımımın son maçlarda sergilediği performanstan memnunum. Oyuncularım istekli ve gayretli çalışıyor. Hem ligde hem kupada gelen galibiyetler bizi sevindirdi. Sivasspor maçı kolay olmayacak ancak mutlak 3 puan bekliyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak" yorumunu yaptı. 

Muhtemel 11: Stackhowiak - Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Zeki, Barrow, Estupinan 

 

 

 

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