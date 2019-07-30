Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Zamana ihtiyacımız olacak

Afyonkarahisar kampında oldukça yoğun bir idman ve maç programı geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, kadroda önemli değişimlere gittiklerini belirterek camiadan zaman istedi.

Şu ana kadar kadroya 11 takviye yaptıklarını ifade eden Yücel İldiz, "Önemli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Ancak bu isimlerin birçoğu yeni aramıza katıldı. Kampa gelemeyenler var. Mutlaka uyum sorununu halletmemiz ve sistemimizi oturtmamız için zamana ihtiyaç duyacağız. Süper Lig'in ilk haftalarında alabildiğimiz iyi skorları almaya çalışacağız. Birkaç hafta geçtikten sonra her şey rayına oturacaktır" dedi.

Son olarak Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan ve yine Portekiz ekibi ekibi Belenenses'te top koşturan Faslı defans oyuncusu Zakarya Bergdich'le anlaştıklarını açıklayan Yücel İldiz, "Hazırlık karşılaşmalarında her oyuncuma şans vermeye ve takımın durumunu yakından görmeye çalışıyorum. Son olarak kadromuza dahil ettiğimiz 2 futbolcu da aramıza katılacak. Yeni transferlerimizden Zeki'nin burnu kırıldı. En az bir hafta takımla olmayacak. Ankaragücü'nden gelen Sacko da milli takımda sakatlandı. Onun da tedavi süreci olacak. Yoğun tempoyla Süper Lig'e hazırlanıyoruz. Birkaç transfer daha gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan, Denizlispor, Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Ege ekibi Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle skoru eşitledi.