Denizlispor'a gol tesellisi

Yeşil-siyahlılar, ligdeki 18 takım arasında ilk 6 haftanın kalesinde en az gol gören ekibi oldu. Denizlispor'da kaleci Stackhowiak ve defans hattı, 6 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni verdi. Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı.

Ligde 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Denizlispor'da cuma günü deplasmanda oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.

Daha önce iç sahadaki Konyaspor mağlubiyetine kesilen cezayı iptal eden yeşil-siyahlı yönetimde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, evlerindeki son Kasımpaşa yenilgisine ceza verip vermeyeceklerini yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.