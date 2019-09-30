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30.09.2019 - 11:41 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'a gol tesellisi

Süper Lig'de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2'sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu.

Denizlispor'a gol tesellisi

Yeşil-siyahlılar, ligdeki 18 takım arasında ilk 6 haftanın kalesinde en az gol gören ekibi oldu. Denizlispor'da kaleci Stackhowiak ve defans hattı, 6 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni verdi. Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı.
Ligde 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Denizlispor'da cuma günü deplasmanda oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.

Daha önce iç sahadaki Konyaspor mağlubiyetine kesilen cezayı iptal eden yeşil-siyahlı yönetimde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, evlerindeki son Kasımpaşa yenilgisine ceza verip vermeyeceklerini yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.

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