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20.08.2019 - 11:57| Deniz TOKAT/İZMİR, (DHA)

Denizlispor'a Hırvat stoper

Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e çok iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 14'üncü takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

Denizlispor'a Hırvat stoper

Transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan yeşil-siyahlılar Belçika takımı Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic'e talip oldu. Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Anderlecht'le görüşmelere başladı. Hırvat savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifini sunan Denizlispor'un cevap beklediği vurgulandı.

Anderlecht'e 2018 yılında KV Oostende'den 3 milyon euro bonservisle transfer olan deneyimli futbolcu, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu kariyerine ülkesinde Hajduk Split'te başladı. Ardından 2014-2015 sezonunda Oostende'ye imza atan Antonio Milic kariyerinde 211 maça çıkıp 18 gol atmayı başardı. Milic'i kadrosuna dahil edip savunmadaki eksiğini gidermek isteyen Denizlispor'un yine yurt dışından bir de orta saha oyuncusu aradığı dile getirildi. Öte yandan. Denizli'nin Galatasaray maçında elde ettiği hasılatın 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu açıklandı.

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