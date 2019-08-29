Denizlispor'a Nijeryalı orta saha

Nijeryalı futbolcuyla büyük ölçüde el sıkışan yeşil siyahlılar, oyuncu için son teklifini yaparak beklemeye geçti.

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Denizlispor, Uche Agbo ile anlaşma sağlayamazsa, rotayı Güney Amerika'ya çevirecek. Ege ekibinin ekibinin, Arjantin 1. Lig ekiplerinden Colon takımında forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Guillermo Celis ile de ilgilendiği kaydedildi. Denizlispor'un bu iki futbolcudan birisine yarına kadar imza attıracağı belirtildi.