Denizlispor'a Sako'nun yerine Oduwa gelecek

YeÅŸil-siyahlÄ±lar, son olarak Ä°srail'in Hapoel Eran Hadera takÄ±mÄ±nda forma giyen Nathan Oduwa'yÄ± listesine aldÄ±. Teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz'in raporu doÄŸrultusunda harekete geÃ§en kurmaylar, Nijerya asÄ±llÄ± Ä°ngiliz sol kanata teklifini sundu. Ä°srail'den ayrÄ±lmak isteyen 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun SÃ¼per Lig'e oldukÃ§a sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Yeni haftada temaslarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±racak Denizlispor'un Oduwa'yÄ± kente getireceÄŸi bildirildi.Â

Futbol yaÅŸamÄ±na Ä°ngiltere 2'nciÂ Lig ekibi Luton Town'da baÅŸlayan genÃ§ oyuncu, ardÄ±ndan 1'inciÂ Lig temsilcisi Colchester'a transfer oldu. Burada gÃ¶sterdiÄŸi performansla Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Rangers takÄ±mÄ±na giden Oduwa, daha sonra yeniden Ä°ngiltere'de Tottenham Hotspur ve Peterborough United'ta gÃ¶rev yaptÄ±. Slovenya'nÄ±n Olimpija Ljubljana ve Danimarka'nÄ±n Vejle takÄ±mlarÄ±nda da forma giyen Oduwa, geÃ§en sezonun devre arasÄ±nda Hapoel Eran Hadera'ya imza attÄ±. Hadera'da 16 maÃ§a Ã§Ä±kan oyuncu 1 kez fileleri sarstÄ±. Oduwa, Ä°ngiltere U17, U18 ve U20 milli takÄ±mlarÄ±nda da gÃ¶rev aldÄ±.