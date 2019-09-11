Denizlispor'da biletler satışta
Süper Lig'de ilk 3 haftayı namağlup, gol dahi yemeden 7 puanla geçen ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da, Konyaspor'la 15 Eylül Pazar günü oynanacak iç saha maçının bilet fiyatları belirlendi.
Denizlispor'da, Konyaspor'la 15 Eylül Pazar günü oynanacak iç saha maçının bilet fiyatları belirlendi.
Biletler VIP tribünü 375, loca önü ve kapalı B-D üst 200, kapalı A-E alt ve A-E üst 150, maraton ve aile tribünü 100, kale arkası 50 TL olarak açıklandı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yenilenen stadında ikinci kez taraftarıyla buluşacak.
Denizlispor, yaklaşık 1 ay sonra taraftarına kavuşacak. Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılar, 16 Ağustos'ta oynadığı ilk iç saha maçında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Lige milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası ilk olarak Konyaspor karşısına çıkacak Denizli, 21 Eylül'de Kayserispor deplasmanına gidip, 28 Eylül'de Kasımpaşa'yla yine evinde oynayacak. 4 Ekim'deki Yeni Malatyaspor deplasmanı sonrası tekrar milli maç arasına girecek yeşil-siyahlılar, ara dönüşü 20 Ekim'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.