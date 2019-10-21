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21.10.2019 - 15:38 | | DENİZLİ (AA)

Denizlispor'da Gençlerbirliği mesaisi

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Denizlispor'da Gençlerbirliği mesaisi

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma bölümünün ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

 

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