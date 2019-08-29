Denizlispor'da hedef 3'te 3 yapmak

Yukatel Denizlisporlu oyuncular OÄŸuz YÄ±lmaz ve Zeki Yavru, SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda konuk olacaklarÄ± GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± futbollarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek istediklerini sÃ¶yledi.

SÃ¼per Lig'in ilk 2 haftasÄ±nda Galatasaray ve Antalyaspor'u yenerek oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, 31 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe ile deplasmanda oynanacak mÃ¼sabakanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz yÃ¶netiminde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, oyuncular OÄŸuz YÄ±lmaz ve Zeki Yavru basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Her maÃ§a 3 puan parolasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden OÄŸuz YÄ±lmaz, "HatayÄ± kabul etmeyen bir lig. Biraz alÄ±ÅŸma sÃ¼recim oldu. Bundan sonra daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Her maÃ§a aynÄ± ciddiyetle hazÄ±rlanÄ±yoruz. Her maÃ§a galibiyet iÃ§in Ã§Ä±kÄ±yoruz. Antalya'da galip gelerek gÃ¼len taraf biz olduk. Ã‡ok mutluyuz. Milli maÃ§ arasÄ±ndan Ã¶nceki GÃ¶ztepe maÃ§Ä±na da puan veya puanlar almak iÃ§in Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ona gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

TakÄ±m arkadaÅŸÄ± Cristian Sapunaru'nun kendisine bÃ¼yÃ¼k destek verdiÄŸini ve iyi anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran OÄŸuz, "SaÄŸolsun bana aÄŸabeylik yapÄ±yor. Ã‡ok iyi uyum saÄŸladÄ±k. AramÄ±zda Ã§ok iyi baÄŸ oluÅŸtu. Bu da sahaya yansÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Yavru : "KÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerde de galip gelmek Ã§ok Ã¶nemli"

Akhisarspor'dan transfer edilen Zeki Yavru, lige gÃ¼zel bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±klarÄ±nÄ±, takÄ±mÄ±n uyum aÅŸamasÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± ÅŸekilde atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Sezona Ã§ok iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Zeki, "Galibiyetler gelince gÃ¼zel. Ama Antalya'da istediÄŸimiz oyunu sahaya yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¶ylenemez. KÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerde de galip gelmek Ã§ok Ã¶nemli. O gÃ¼n belki hayatÄ±mÄ±zda oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en yorucu maÃ§lardan bir tanesiydi. Ä°ki haftada iki galibiyet almak Ã§ok Ã¶nemliydi. Ã–nÃ¼mÃ¼zde zorlu bir deplasman var. HocamÄ±zÄ±n bize GÃ¶ztepe maÃ§Ä±yla ilgili verdiÄŸi gÃ¶revleri en iyi ÅŸekilde yerine getirip, maÃ§a da en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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