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22.08.2019 - 13:20| Deniz TOKAT / İZMİR, (DHA)

Denizlispor'da hedef Bjarnason

Süper Lig'de Galatasaray galibiyetinin ardından pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına odaklanan Yukatel Denizlispor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Denizlispor'da hedef Bjarnason

Yeşil-siyahlılar, son olarak İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa'da forma giyen orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'un peşine düştü. Aston Villa takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki İzlandalı'yla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edilirken, Bjarnason'un Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı vurgulandı.

İzlanda Milli Takımı'nda da istikrarlı bir şekilde görev yapan deneyimli futbolcunun Antalyaspor müsabakasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Belçika'nın Anderlecht takımından Hırvat defans Antonio Milic'le de görüşmelerini sürdüren Ege ekibi iki takviye yapıp transferi noktalamayı planlıyor. Futbolculuk kariyerine İzlanda'nın Viking takımında başlayan Bjarnason, Norveç'te Bodo, Belçika'da Standard Liege, İtalya'da Sampdoria, Pescara ve İsviçre'nin Basel ekiplerinde de top koşturdu.

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