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19.07.2019 - 13:52| DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da hedef Ömer Bayram

Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın gözden çıkardığı sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Denizlispor'da hedef Ömer Bayram

Göztepe'nin de listesinde yer alan tecrübeli oyuncuyla temasa geçen yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı stoperi Luccas Claro ile büyük ölçüde anlaşan yönetim her iki transferi de en kısa sürede resmiyete dökmeyi istiyor.

Geçen sezonun başında Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez terletti.

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