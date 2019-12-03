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03.12.2019 - 13:10 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı.

Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı bırakıldı

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.

Denizlisporda Kerem Can kadro dışı bırakıldı

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