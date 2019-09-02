Denizlispor'da keyifler yerinde

Ligde 18 ekip arasında gol yemeyen tek takım unvanını alan yeşil-siyahlılarda yeni transferlerin takıma çabuk adapte olması ve iyi performans göstermesi teknik ekibin sevincini ikiye katladı. Puan tablosunda 3. sırada milli araya giren Ege ekibinde Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, çok daha iyi duruma geleceklerini söyledi.

Takımın 4 Eylül Çarşamba gününe kadar izinli olacağı bilgisini veren Ali Fırat, "Yeni bir takım olmamıza rağmen ilk 3 haftada sergilediğimiz performans çok umut verici. Futbolcular ve teknik ekibi yürekten kutluyorum. 9 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e çok iyi uyum sağladık. Milli maç arası bizim lehimize olacak. Herkesin birbiri ile arkadaşlığı güzel, motivasyonumuz yüksek. Daha çok çalışacağız ve üzerine koyarak gideceğiz" ifadelerini kullandı.