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04.11.2019 - 15:29 | | DENİZLİ (İHA)

Denizlispor'da Rodallega döndü

Denizlispor hafta sonu alınan 2-0’lık Sivasspor yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Denizlispor'da Rodallega döndü

Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan antrenmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara katıldı.

Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş ile 10 Kasım Pazar günü karşılaşmaya çıkacak.

Denizlisporda Rodallega döndü

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