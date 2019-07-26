Denizlispor'da yabancı transfer taarruzu

Yeşil-siyahlıların teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda İsviçre'nin Young Boys takımında görev yapan golcü Fildişi Sahilli Roger Assale ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan stoper Leo Schwechlen'e talip oldu. Yeşil-siyahlıların ayrıca Belçika'nın US Gilloise takımından sol kanat Komorlarlı Faiz Selemani için 800 bin Euro'yu gözden çıkardığı, Real Betis'ten Kolombiyalı forvet Juanjo Narvaez'i de listesine aldığı ileri sürüldü.