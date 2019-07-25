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25.07.2019 - 11:36| Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'dan Bakary Sako hamlesi

Transferde son olarak Akhisarspor'la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni takımı Yukatel Denizlispor, sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Denizlispor'dan Bakary Sako hamlesi

İngiltere'nin Crystal Place ekibinde forma giyen Malili oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve yönetimin transferde önemli aşama kaydettiği vurgulandı. Forvette de zaman zaman görev yapabilen oyuncuya teklifini ileten yönetimin kesin yanıt beklediği belirtildi. 

ÖMER BAYRAM LİSTEDE

Avrupa'daki kariyerine 2006-2007 sezonunda Fransa'nın Chateauroux ekibinde başlayan Sako, yine bu ülkede Saint-Etienne formasını terletti. Ardından İngiltere'nin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton ve West Bromwich'te top koşturdu. Mali Milli Takımı'yla da 13 maça çıkan Soko, 8 kez ağları sarstı. Denizlispor, Soko'nın yanı sıra Galatasaray'dan sol bek Ömer Bayram'la da ilgileniyor. 

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