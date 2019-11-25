Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDenizlispor HaberleriDenizlispor'dan Zeki Yavru açıklaması
25.11.2019 - 13:12 | | DENİZLİ (İHA)

Denizlispor'dan Zeki Yavru açıklaması

Rizespor karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Denizlisporlu Zeki Yavru’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizlispor'dan Zeki Yavru açıklaması

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü. Yavru’nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, “Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak” ifadelerine yer verildi.

İşte Başakşehir'e Galatasaray maçını kazandıran motivasyon!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor 2-0'ı çok sevdi

Denizlispor 2-0'ı çok sevdi

Palut: İnşallah çıkışımızı sürdüreceğiz

Palut: İnşallah çıkışımızı sürdüreceğiz

Bogdanovic: Bir gün geri dönmeyi umuyorum

Bogdanovic: Bir gün geri dönmeyi umuyorum

Diagne, Brugge’ün başını ağrıttı

Diagne, Brugge’ün başını ağrıttı

Sıradaki Haber