Denizlisporlu futbolcular adam baÅŸÄ± 95 bin lira prim kazandÄ±

SÃ¼per Lig'de sezona 3 maÃ§ta namaÄŸlup 7 puanla baÅŸlayan Yukatel Denizlispor'da futbolcular baÅŸarÄ±lÄ± performansla ceplerini doldurdu.

Ä°lk hafta alÄ±nan Galatasaray galibiyeti sonrasÄ± takÄ±ma 50'ÅŸer bin TL prim daÄŸÄ±tan yÃ¶netim, ikinci hafta Antalyaspor deplasmanÄ±ndaki 3 puana da 30'ar bin TL prim Ã¶dedi. Son maÃ§ta yine deplasmanda GÃ¶ztepe'yle yeniÅŸemeyen yeÅŸil-siyahlÄ±larda beraberlik primi ise 15'er bin TL olarak belirlendi. Denizlispor'da bu maÃ§larda forma giyen futbolcular, 3 haftada 95'er bin TL Ã¶dÃ¼lÃ¼ ceplerine koydu. SÃ¼per Lig'de gol yemeyen tek takÄ±m konumundaki Denizlispor, 9 yÄ±l sonra dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ligde 7 puan ve averajla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bulunuyor. YeÅŸil-siyahlÄ±larda milli maÃ§lar arasÄ±nda takÄ±ma verilen 3 gÃ¼nlÃ¼k izin sona erdi. Denizlispor'da sakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Mbamba dÄ±ÅŸÄ±nda eksik yok.

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