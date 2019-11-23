Denizlisporlu Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı

Ligin 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürüldü.

Zeki Yavru’nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.