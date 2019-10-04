Derbi kadrosu

Fenerbahçe, Süper Lig’de 7. haftada bugün evinde konuk edeceği Antalyaspor maçına derbi kadrosuyla çıkmayı planlıyor.



Teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray ile oynanan deplasman maçında takımın iki yönlü oyununu beğendi. Antalyaspor’un da hücumda etkili olduğu tespitini yapan teknik heyet iyi oynayan kadroyu bozmama kararı aldı. Özellikle Tolga Ciğerci’nin sol kanatta görev alması sonrası takımın defansif açıdan daha güçlendiği görülüyor. Aynı zamanda tecrübeli futbolcunun orta sahaya da yardımı bu bölgeyi daha kalabalık hale getirdi.



Rakibin de olası kanattan çıkışlarının Tolga’nın katkısıyla kesileceği fikri hakim. 27 yaşındaki oyuncu bu özelliklerinin yanısıra hücuma da katkı sağlıyor.