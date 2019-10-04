Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeDerbi kadrosu
04.10.2019 - 08:00 |

Derbi kadrosu

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına derbi kadrosuyla çıkmayı planlıyor.

Derbi kadrosu

Fenerbahçe, Süper Lig’de 7. haftada bugün evinde konuk edeceği Antalyaspor maçına derbi kadrosuyla çıkmayı planlıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray ile oynanan deplasman maçında takımın iki yönlü oyununu beğendi. Antalyaspor’un da hücumda etkili olduğu tespitini yapan teknik heyet iyi oynayan kadroyu bozmama kararı aldı. Özellikle Tolga Ciğerci’nin sol kanatta görev alması sonrası takımın defansif açıdan daha güçlendiği görülüyor. Aynı zamanda tecrübeli futbolcunun orta sahaya da yardımı bu bölgeyi daha kalabalık hale getirdi.

Rakibin de olası kanattan çıkışlarının Tolga’nın katkısıyla kesileceği fikri hakim. 27 yaşındaki oyuncu bu özelliklerinin yanısıra hücuma da katkı sağlıyor.

Derbi kadrosu

 

Ahmet Ağaoğlu: "Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hedef şampiyonluk’

‘Hedef şampiyonluk’

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Oğuzhan ile Vida tartıştı

Tacizci hakeme ihraç

Tacizci hakeme ihraç

Kemer’de anlamlı kupa

Kemer’de anlamlı kupa

Sıradaki Haber