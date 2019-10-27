Derbi maçına sayılı saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 9. haftanın kritik müsabakası Beşiktaş ve Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş'ta sakat oyuncuların yokluğu can sıkarken Galatasaray'da Falcao derbi maçında da forma giyemeyecek. Sivasspor maçında hırslı oyunu ile dikkatleri üzerine çeken ve iki gol atan Romen oyuncu Andone'nin bu maçın kilit ismi olması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise forvet hattında Abdullah Avcı'nın Güven Yalçın'a şans vermesi beklenirken maçın kritik isminin ise Sırp oyuncu Adem Ljajic olması bekleniyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta 19:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Kartal’da Burak şoku

Kartal, Galatasaray derbisinin son hazırlığını dün akşam gerçekleştirdi ve kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusu ve 5’e 2 pas programının ardından taktik çalışmalar yaptı. Avcı’nın yaklaşık 1,5 saat süren idmanda dev maçın taktik provası üzerinde durduğu belirtildi.

Sakatlığı yüzünden Braga maçında forma giyemeyen ve yoğun tedaviyle derbiye yetiştirilmeye çalışılan Burak Yılmaz ağrıları sürdüğü için son antrenmana katılmadı. Teknik heyetle görüşerek durumuyla ilgili bilgi veren golcü oyuncu kamp kadrosunda da yer almadı. Burak’ın yokluğunda Umut Nayir’e ilk 11’de şans tanıması beklenen Abdullah Avcı’nın, N’Koudou ve Diaby’yi de hamle oyuncuları olarak ikinci yarı sahaya sürmeyi planladığı vurgulandı. Kartal’da Braga maçında riske edilmeyen Atiba ve Lens ise derbide ilk 11’de sahaya çıkacak.