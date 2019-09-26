Derbi öncesi Ferudun Niğdelioğlu ve Cihat Arslan Skorer'e konuştu

Skorer Özel / Uğur Yapıcı - Kamera: Fevzi Tapan

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesi genel durumu değerlendiren Niğdelioğlu, saha dışı etkenlere de dikkat çekti.

Ferudun Niğdelioğlu: Keşke hepimiz sahada oynanan oyundan keyif alsak yıllardır öyle aman aman bir derbi izleyemedim açıkçası. Öyle bir ayrıştırma yaşanıyor ki MHK ve hakemler hep problem. İnsanın canı acıyor bunlar bizim için marka ama hep birlikte aşağı çekiyoruz. Galatasaray UEFA Kupası’nı aldığında ben sokağa çıkıp kutladım. Ama şu an içinde bulunduğumuz durum çok kötü. İlk haftalar zor geçer, Fenerbahçe’de Ersun Yanal normalde fazla yükleme yapar ama bu seneyi daha hafif geçirmiş daha orta seviyede antrenman yaptırmış. Fenerbahçe son maçında 7 tane orta saha ile oynamak zorunda kaldı ve zor kazandı.

'Altay'a baktığımızda Rüştü ve Volkan gibi olamaz'

Fenerbahçe’nin kalede eksikliği var. Altay’ın duruşu ile Rüştü, Engin İpekoğlu veya Volkan Demirel tipi kaleci profiline baktığınız zaman Altay biraz zayıf gibi duruyor çünkü gideceği yol çok. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalecileri çok başka olmalı. Yaptığın en iyi kurtarışlar bile yeri geliyor 1 tane hatayla mahvoluyor.

Fenerbahçe’de bu sezon ön tarafını çok iyi kurdu. Max Kruse gibi oyunu yönetmeye çalışan birisi, Emre gibi bir beyin var. Gustavo gibi rakibi bırakmayan çok basan bir oyuncu kazandılar.

Fenerbahçe Türk Telekom’da maça nasıl başlar?

Ferudun Niğdelioğlu: Fenerbahçe eğer bekleyelim oyunu tutalım mantığı ile oynarsa baştan kaybedersin zaten, böyle bir mantık olmamalı kendi oyununu oynamalı. Rakibini de analiz edeceksin bugün birçok antrenör rakibini analiz etmeden sahaya çıkıyor. Ben Ersun hocanın bir kere bir şeyi farklı yapmasını diliyorum, Ersun hoca bazı maçlarda hamlelerinde zayıf bu net. Alper’i alıp Deniz’i çıkartıyorsun, Alper Deniz’den daha fazla ne yapabilir, yok. Bence Ersun hocanın bir kimlik değişikliği yapması lazım başka bir sistemle de çıkabilmesi lazım bir farklılık yaratırsanız rakibin de karıştırırsınız.

Fenerbahçe ön tarafta baskıyı ilk 20-25 dakika çok hızlı hissettiriyor ama sonrasında rakipten herhangi bir baskı gördüğü an bütün gardını indiriyor. Maçın kora kor, keyifli olacağını düşünüyorum Fenerbahçe’de Galatasaray’ın yakalayamadığı bir tempo var.

'Fatih Terim çok formsuz'

Ayrıca Fatih hoca çok ciddi formsuz her maçtan sonra başka şeyler söylemeye başladı, Formsuzluğunun üstünü örtecek sözler sarf etmeye başladı. Fatih Terim normalde kendi hatalarını söyleyebilecek bir insan. Levent Şahin’i yerden yere vuruyorlar ayıp Levent hoca ben yapmadım Fatih hoca yaptı diyebilir mi, diyemez.

Galatasaray’daki derbi atmosferi nasıldır takım havaya girmiş midir?

Cihat Arslan: Galatasaray şampiyon gibi başlamadı, zirve yarışında bende varım diyen bir Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yüzde 100 kazanması gereken bir maç olarak bakıyorlardır. Fenerbahçe’de defansif zafiyetler söz konusu, Galatasaray’ın biraz üretkenliğinde düşüş görüyoruz. Belhanda’nın derbide olması katkı sağlar saha içinde önemli bir misyonu var. Geçmiş yıllardaki gibi kısır bir maç olacağını düşünmüyorum.

Çok coşkulu bir Galatasaray bekliyorum ama defans ve orta saha hattının üretkenliğe katkıda bulunmasını bekliyorum sadece Falcao’yu aldık sorunları çözdük olmaz.

Galatasaray’da derbide herhangi bir taktiksel bir değişiklik olacak mıdır?

Cihat Arslan: Orta sahada Lemina’yı değerlendireceğini düşünmüyorum. Girdiği her maçta problem çıkarttı kötü oyuncu değil ama hazır değil aldığımız duyumlar o yönde. Belhanda ve Nzonzi banko gibi diğer bölge için de Seri ya da Ömer Bayram’dan birisini tercih edebilir. Hoca tercihleri ne olursa olsun çok coşkulu bir maç bekliyorum çünkü Ersun Yanal da öne çıkmayı seven bir hoca.

Falcao’nun nasıl bir etkisi olabilir?

Cihat Arslan: Falcao dünyanın sayılı santraforlarından. Falcao’ya getirmeniz lazım, getirirseniz o zaman çerçeveyi bulabilen skoru değiştiren bir oyuncu. Galatasaray mevcut oyuncularından dolayı zaman zaman topu ileri götürmekte zorlanıyor.

Levent Şahin’in oyuna müdahaleleri zayıf kaldı şeklinde yorumlanıyor. Sizce maçlarda tüm inisiyatif Levent Şahin’de mi?

Cihat Arslan: Levent hoca benim kurs arkadaşımdır. Fatih hocanın müsaade ettiği kadar oyuna müdahale edebilir bu bir gerçek, ama hocanın tribünde olması anlık iletişimlerde sorunlar çıkartır.

Oyuncu değişikliklerinde Fatih Terim mi karar veriyor?

Cihat Arslan: Tabii ki, Levent hoca o inisiyatifi almaz ancak Fatih hoca derse istediğini yapabilirsin diye Levent hoca bunu yapar. Ama Fatih hocanın evet demediği hiçbir futbolcu oyuna giremez. Fatih hocanın kenarda olmaması takımı etkileyecektir ama Türk Telekom Stadyumu’nda bu daha az hissedilecektir.

Derbide hangi tarafı daha avantajlı görüyorsunuz?

Cihat Arslan: Ben Galatasaray’ı şanslı görüyorum. Hem ev sahibi olma avantajı hem de kazanması gereken bir maç. Fenerbahçe kaybederse daha az hasarlı olur ama Galatasaray kaybederse daha büyük bir yıkım olur.

Galatasaray’da Fatih Terim’in kulübede olmadığı maçlar için Hamza Hamzaoğlu’nun adı geçiyordu. Böyle bir teklif size gelse kabul eder misiniz?

Cihat Arslan: Hamza hoca sonuçta teknik direktör. Teknik direktörken birinin yardımcısı olmak Fatih hocaya saygısızlık değildir o hepimizin hocası, tabii ki bir katkı için gidilir ama bunun bir proje olması lazım. Sonrasındaki sensin denirse bu evet veya hayır denilecek bir şeydir. Bu hem Hamza hoca hem de bütün teknik direktörler için geçerli. Ben bana böyle bir teklif geleceğini düşünmüyorum ayrıca Levent Şahin’in neyi eksik. Böyle bir şey için önünüze enteresan bir şey gelmeli sonrasında bütün fedakarlığı siz yaparsınız zaten.