Derbi seferberliği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımdan ayrı çalışan iki yıldızı Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli’nin, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbiye kadar hazır olmasını istedi. Şampiyonlar Ligi’nde yarın İspanyol ekibi Real Madrid ile yapılacak zorlu mücadeleye yetişmeleri zor görünen iki futbolcunun, Süper Lig’deki derbiye kadar hazır olmasını bekleyen deneyimli teknik adam, sağlık ekibinden bu konuda yoğun mesai harcamasını istedi.