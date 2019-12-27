Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Derbide Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa
27.12.2019 - 10:28 | | İSTANBUL (AA)

Derbide Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa

Süper Lig'de lider Sivasspor'un takipçisi Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Derbide Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

 

 

 

    Barcelona 2010'lara damga vurdu!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Derbide Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa

    Derbide Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa

    Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü

    Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü

    Dallas Mavericks'ten sezonun 20. galibiyeti!

    Dallas Mavericks'ten sezonun 20. galibiyeti!

    Sıradaki Haber