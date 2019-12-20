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SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e, 22 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ derbi maÃ§ta karÅŸÄ±laÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±rken, iki takÄ±m arasÄ±nda oynanan son 29 mÃ¼sabakada ilk golÃ¼ atan takÄ±mlarÄ±n sadece 3 kez yenilmesi dikkati Ã§ekiyor.

Rekabette 25'i SÃ¼per Lig, 3'Ã¼ TÃ¼rkiye KupasÄ±, biri de TFF SÃ¼per Kupa olmak Ã¼zere son 29 randevuda, Ã¶ne geÃ§en takÄ±m, sahadan 3 kez maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda Ã¶ne geÃ§en taraf 17 kez kazandÄ±, 8 kez berabere kaldÄ±. Ä°ki ekip arasÄ±ndaki 1 mÃ¼sabaka ise golsÃ¼z sona erdi.

Ã–ne geÃ§en takÄ±mÄ±n yenildiÄŸi maÃ§lar

Bu sÃ¼re iÃ§inde 2011-2012 sezonu SÃ¼per Final Åžampiyonluk Grubu'nda KadÄ±kÃ¶y'de yapÄ±lan maÃ§ta BeÅŸiktaÅŸ, Egemen Korkmaz'Ä±n golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'Ä±n kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile Ã¶ne geÃ§en FenerbahÃ§e, Olcay Åžahan'Ä±n santrasÄ± bile yapÄ±lmayan son saniye golÃ¼yle 3-2 maÄŸlup oldu.

SÃ¼per Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen karÅŸÄ±laÅŸmada ise FenerbahÃ§e, BrezilyalÄ± oyuncusu Fernandao'nun golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§se de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nÄ±n (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrÄ±ldÄ±.

FenerbahÃ§e 17, BeÅŸiktaÅŸ 11 maÃ§ta Ã¶ne geÃ§ti

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki son 29 karÅŸÄ±laÅŸmada FenerbahÃ§e 17, BeÅŸiktaÅŸ 11 maÃ§ta ilk golÃ¼ atarak Ã¶ne geÃ§ti, sadece bir mÃ¼sabaka golsÃ¼z bitti.

SarÄ±-lacivertliler, Ã¶ne geÃ§tikleri maÃ§larÄ±n 13'Ã¼nÃ¼ kazanÄ±rken, 2'sini beraberlikle tamamladÄ±. FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶ne geÃ§tiÄŸi iki karÅŸÄ±laÅŸmadan ise maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ ise rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶ne geÃ§tiÄŸi 10 karÅŸÄ±laÅŸmadan 4'Ã¼nÃ¼ kazandÄ±. Siyah-beyazlÄ± ekip, ilk golÃ¼ kaydettiÄŸi mÃ¼sabakalardan 6'sÄ±nda eÅŸitliÄŸi bozamazken, bir maÃ§Ä± ise puansÄ±z tamamladÄ±.

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