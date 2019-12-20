SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda 22 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak derbi mÃ¼cadelesinde gÃ¶zler iki takÄ±mÄ±n kalecilerinde olacak.

Ãœlker StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmada kaleyi korumalarÄ± beklenen FenerbahÃ§e'nin 21 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ file bekÃ§isi Altay BayÄ±ndÄ±r ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 26 yaÅŸÄ±ndaki Alman kalecisi Loris Karius'un sergileyeceÄŸi performans, derbinin sonucuna doÄŸrudan etki edecek.

FenerbahÃ§e'de bu sezon ilk 11'de forma giymeye baÅŸlayan Altay ile BeÅŸiktaÅŸ'ta 2 sezondur kaleyi koruyan Karius'un derbide ortaya koyacaÄŸÄ± mÃ¼cadele, takÄ±mlarÄ± adÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yacak.

15 maÃ§ta 19 gol yedi

FenerbahÃ§e'nin milli kalecisi Altay BayÄ±ndÄ±r, bu sezon SÃ¼per Lig'de kalesini gole kapatmakta zorluk Ã§ekti.

SarÄ±-lacivertli takÄ±ma geÃ§en yÄ±l katÄ±lan ancak ligde bu sezon sÃ¼rekli forma ÅŸansÄ± bulan genÃ§ kaleci, geride kalan 15 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda forma giydi.

Bu maÃ§larÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nde rakiplerine gol izni vermeyen Altay, kalan 12 maÃ§ta ise 19 gole engel olamadÄ±.

Kalesinde 14 maÃ§ta 15 gol gÃ¶rdÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geÃ§en yÄ±l Liverpool'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Alman kaleci Loris Karius, bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi olumlu performansla dikkati Ã§ekti.

TecrÃ¼beli file bekÃ§isi, bu sezon ligde 15 maÃ§Ä±n 14'Ã¼nde kaleye geÃ§erken, bu maÃ§larÄ±n 6'sÄ±nda rakiplerine gol ÅŸansÄ± tanÄ±madÄ±.

Kalan 8 maÃ§ta kalesinde 15 gol gÃ¶ren Karius, ligin ilk haftasÄ±nda oynanan ve 3-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda ise forma giymemiÅŸti.

Karius'un 3. FenerbahÃ§e derbisi

Loris Karius, FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± 3. kez BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalesini korumaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â GeÃ§en sezon katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± siyah-beyazlÄ± takÄ±mla FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± 2 derbide forma giyen Alman kaleci, bu maÃ§larda kalesinde 4 gol gÃ¶rdÃ¼.Â

Bu maÃ§larda iki takÄ±m birbirine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuramazken, KadikÃ¶y'de 1-1, BeÅŸiktaÅŸ'ta 3-3'lÃ¼k beraberlikler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Altay, ilk kez BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± forma giyecek

FenerbahÃ§e'nin genÃ§ kalecisi Altay BayÄ±ndÄ±r, ilk kez bir BeÅŸiktaÅŸ derbisinde sarÄ±-lacivertlilerin kalesini koruyacak. Bu sezon forma giymeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e kalesinde BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± hiÃ§ derbi oynamayan Altay, bu duyguyu Galatasaray'a karÅŸÄ± bu sezon yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Altay, sÃ¶z konusu karÅŸÄ±laÅŸmada kalesini gole kapatmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

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