Derbide gülen taraf Fenerbahçe Beko: 84-80

Karşılaşmaya pota altını iyi kullanarak başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 13-4. Thedore'un etkili oyunuyla siyah-beyazlılar farkı indirmesine rağmen, Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, dış şutlarda çok düşük yüzdeyle hücum eden rakibi karşısında 11. dakikada 22-20 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alandan sayılar üretti ve 25. dakikada skora denge geldi: 45-45. İyi savunma yapan ve hücumlardan boş dönmeyen Beşiktaş Sompo Sigorta, 27. dakikada farkı 6'ya (52-46) çıkardı. Siyah-beyazlılar, İsmet Akpınar'ın dış şutlardan bulduğu basketlerle final periyoduna 58-52 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, maça 34. dakikada dengeyi getirdi: 65-65. Kalinic'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada öne geçen (68-65) Fenerbahçe Beko'ya, potaya giderek basketlerle cevap veren Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime 1 dakika 46 saniye kala 75-74'lük skorla üstünlüğü tekrar eline geçirdi. Serbest atış çizgisine giderek üst üste 6 sayı bulan Fenerbahçe Beko, bitime 50 saniye kala 80-75 üstünlük sağladı. Hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Beşiktaş Sompo Sigorta, son 24 saniyede farkı 1'e (80-79) indirdi. Taktik faullerde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-80 galip ayrıldı.

F.Bahçe'nin üstünlüğü sürüyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son çeyreğindeki performansıyla Fenerbahçe Beko, rakibini 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde 7. maçında 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Sigorta üst üste üçüncü, toplamda ise 5. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takıma karşı son 6.5 yıldır yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürdü. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 5 Nisan 2013'te THY Avrupa Ligi son 16 turunda 80-73'lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'a 17 resmi derbide de galibiyet sevinci yaşatmadı.

Ligde 7.5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7.5 yıldır maç kaybetmiyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de 77-74'lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 19 lig maçını da kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun Ataşehir'deki salonda rakibine karşı galibiyet serisi de 17'ye yükseldi.

Obradovic hiç kaybetmedi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 17 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü unutulmadı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla andı.

Her iki takımın oyuncuları, ölümünün 81. yılında Atatürk'ü anmak için sahaya pankartla çıktı.

Hakemlerle taraftar arasında gerginlik

Fenerbahçeli bir taraftarın karşılaşmanın hakemlerine tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Son çeyrekte bir pozisyonu izlemek için masaya gelen hakemlere, sarı-lacivertli bir taraftar tepki gösterdi. Bunun üzerine hakemler o alandan ayrılarak güvenlik sorumlularının taraftarı uyarmasını istedi.

Bu sırada salondaki Fenerbahçeli taraftarlar da maçın hakemlerini protesto etti. Güvenlik güçlerinin taraftarı sakinleştirmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Skorboard arızasıyla maç durdu

Derbinin son çeyreğinde skorboard arızası nedeniyle maç sık sık durdu.

Zaman zaman yapılan fauller ve atılan sayılar skor tabelasına yansıtılamadı. Bu nedenle son çeyrekte yaklaşık 10 dakika duraklama oldu.

Salon: Ülker

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Westermann 8, Melih Mahmutoğlu 3, Kalinic 14, Lauvergne 10, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 18, İsmet Akpınar 15, McKissic 12, Burak Can Yıldızlı, Samet Geyik, Gotcher 3, Ömer Utku Al, Mc Adoo 24, Oğuz Savaş, Durisic 8

1. Çeyrek: 20-17

Devre: 36-38

3. Çeyrek: 52-58