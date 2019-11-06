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06.11.2019 - 22:00 | | İSTANBUL, (DHA)

Derbide kazanan Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 25-20, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Derbide kazanan Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Bu sonuçla sarı-kırmızlılar ligde 4'te 4 yaparken, sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta 10 Kasım Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Arkas Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ise aynı gün saat 16.00'da deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)

SETLER: 20-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 95 dakika (30, 34, 31)

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