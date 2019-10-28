Derbide Tolga Zengin sürprizi!

Siyah-Beyazılar’da 2013-19 sezonları arasında forma giyen Tolga Zengin, Beşiktaş’la kontratının sona ermesinin ardından hiçbir takımla anlaşmamıştı.

Uzun süre bireysel olarak çalışmalarına kaleci antrenörü Jose Sambade’yle birlikte devam eden 36 yaşındaki file bekçisi, dünkü Galatasaray derbisini Vodafone Park’ta izledi. Maç sonunda soyunma odasına inip eski takım arkadaşlarını tebrik eden Zengin, ardından takım yemeğinde de yer aldı.