Derbide uygunsuz hareketlerde bulunan taraftar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Galatasaray ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan derbide uygunsuz hareketlerde bulunduÄŸu belirlenen kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
TÃ¼rk Telekom Stadyumu'nda 28 EylÃ¼l'de Galatasaray ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan derbi maÃ§ta bir taraftarÄ±n uygunsuz hareketlerde bulunduÄŸu belirlendi.
Polis ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°stanbul Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 6222 SayÄ±lÄ± Sporda Åžiddet ve DÃ¼zensizliÄŸin Ã–nlenmesine Dair Kanun kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden ev sahibi takÄ±mÄ±n tribÃ¼nlerinden misafir takÄ±mÄ±n tribÃ¼nÃ¼ne doÄŸru cinsel organÄ±nÄ± Ã§Ä±kartarak uygunsuz hareketlerde bulunan kiÅŸinin Tuncay E. olduÄŸunu tespit etti. HakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan ÅŸÃ¼pheli Tuncay E. Ä°stanbul Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼n yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri aynÄ± gÃ¼n tamamlanan ÅŸÃ¼pheli Tuncay E. sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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