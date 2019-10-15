MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020Deschamps sözleşmeyi kapamadı
15.10.2019 - 11:02 |

Deschamps sözleşmeyi kapamadı

Türkiye A Milli Takımı’nın Fransa deplasmanında elde ettiği skor, Avrupa Şampiyonası elemelerinde hesapları değiştirdi. H Grubu’nda son iki haftaya bu iki takım aynı puanda, ay-yıldızlılar averajla lider girdi.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Horozlar, Stade de France’daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış olsaydı gruptan çıkmayı, EURO 2020 finallerine gitmeyi garantileyecekti. Fransa’nın kazanması durumunda teknik direktör Didier Deschamps’ın sözleşmesi uzatılacaktı.

Deneyimli teknik adamın sözleşmesi 2020 Temmuz’unda sona eriyor… Finallere gidilmesinin garantilenmesi durumunda bu sözleşme iki yıl uzatılarak 2022’ye dek geçerli hale getirilecekti. Ancak Türkiye’nin deplasmanda puanı kapması bu durumu şimdilik erteledi.

Deschamps sözleşmeyi kapamadı

    Cenk Enver Şahin Başakşehir'de idmanlara çıkacak
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Griezmann: 1-1 nasıl oldu anlayamadık

    Griezmann: 1-1 nasıl oldu anlayamadık

    Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

    Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

    Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Zirveyi hedefleyen takımız

    Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Zirveyi hedefleyen takımız

    Sıradaki Haber