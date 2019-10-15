Deschamps sözleşmeyi kapamadı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Horozlar, Stade de France’daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış olsaydı gruptan çıkmayı, EURO 2020 finallerine gitmeyi garantileyecekti. Fransa’nın kazanması durumunda teknik direktör Didier Deschamps’ın sözleşmesi uzatılacaktı.

Deneyimli teknik adamın sözleşmesi 2020 Temmuz’unda sona eriyor… Finallere gidilmesinin garantilenmesi durumunda bu sözleşme iki yıl uzatılarak 2022’ye dek geçerli hale getirilecekti. Ancak Türkiye’nin deplasmanda puanı kapması bu durumu şimdilik erteledi.